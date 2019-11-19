البنك المركزى يبيع أذون خزانة بقيمة 1.56 مليار دولار

أعلن البنك المركزى المصرى، عن بيع عطاء لأذون خزانة بالعملة الأمريكية بقيمة بلغت 1.56 مليار دولار لأجل 364 يومًا، وذلك لسداد عطاء أذون آخر مستحق بقيمة 1.703 مليار دولار يوم 20 نوفمبر الجارى.



سجل متوسط الفائدة على العطاء 3.587%، متراجعًا بشكل طفيف بلغ 0.29 نقطة مئوية، مقارنة بالطرح الأخير الذى نفذه يوم 11 يونيو الماضى بقيمة بلغت 715 مليون دولار بعائد 3.697%



وأعلن المركزى عن تقدم المستثمرين بـ 43 عرضًا للاكتتاب فى العطاء الجديد بقيمة بلغت 1.721 مليار دولار بمعدلات فائدة بين 3.55% و3.9% ومتوسط بحدود 3.611%.



فيما وافق المركزى على 33 عرضًا بقيمة 1.56 مليار دولار بأسعار فائدة بين 3.550% و3.6% ومتوسط 3.587%.