ضبط 46 مخالفة تموينية بمخابز ايتاي البارود

نفذت إدارة تموين إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، حملة على المخابز البلدية بدائرة المركز، استمرت 48 ساعة متواصلة بالاشتراك مع مكاتب التموين الفرعية أسفرت عن ضبط 46 مخالفة للمخابز البلدية.



وتمكنت الحملة من ضبط 35 مخالفة لـ"خبز ناقص الوزن"، و8 مخالفات لمخابز تنتج خبزًا غير مطابق للمواصفات القانونية.



كما جرى ضبط مخبز تصرف في 15 "شيكارة" دقيق بلدي، ومخبزين ليس بهما ميزان حساس وعدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق.



اتخذت الإجراءات اللازمة حيال تلك المخابز المخالفة وتحررت المحاضر القانونية وتواصل إدارة تموين ايتاي البارود، الحملة قامت تحت إشراف إسماعيل شلبي وكيل المديرية وبالتنسيق مع العقيد وجدى الصيرفي مدير مباحث التموين.