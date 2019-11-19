الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 الموافق 22 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تسارع مبيعات بوينج 737 ماكس "الموقوفة" بمعرض دبى للطيران

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:19 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قالت مصادر مطلعة إن الطائرة 737 ماكس التي تنتجها بوينج تصدرت الاهتمام في معرض دبي للطيران اليوم الثلاثاء، إذ تستعد شركة صناعة الطائرات الأمريكية للإعلان عن طلبيات شراء عشرات منها مع سعيها لاستعادة الثقة في الطائرة الممنوعة من التحليق على مستوى العالم.

ومن المتوقع، أن تعلن بوينج عن الطلبيات التي قد تكون قيمتها بين خمسة وستة مليارات دولار بعد يوم من تلقيها أول طلبية شراء مؤكدة للطائرة منذ وقف تحليقها من صن إكسبريس التركية.

وحظرت جهات تنظيمية حول العالم الرحلات التجارية لأسرع طائرات بوينج مبيعا في مارس بعد حادثين مأساويين.

وبوينج في طور تعديل برمجيات الطائرة وتدريب الطيارين عليها، مما سيتطلب موافقات تنظيمية.

من ناحية أخرى، قالت إيرباص، اليوم الثلاثاء، إن إيزي جت للطيران منخفض التكلفة مارست حقوق شراء لطلب 12 طائرة إضافية من إيرباص طراز إيه 320 نيو.

وقالت وفود إن إيرباص تستعد أيضا للكشف عن طلبية شراء ثمانية من طائراتها صغيرة الحجم إيه 220 من الخطوط الجوية السنغالية.

وبالتزامن أيضا مع المعرض، من المتوقع أن تؤكد شركة التأجير العملاقة جي.إي.سي.إيه.إس طلب شراء 25 طائرة إيرباص تشمل 12 طائرة إيه 330 نيو التي تعمل بمحركات من إنتاج رولز رويس، وهي شركة منافسة لجنرال إلكتريك الشركة الأم لجي.إي.سي.إيه.إس.

لكن ليست هناك أي مؤشرات على أن شركة طيران الإمارات مستعدة لإتمام طلب شراء أولي لأربعين طائرة بوينج 787 دريملاينر، وهي جزء من مجموعة معقدة من الصفقات المتشابكة تحرك تغييرات في أسطول أكبر شركة طيران دولية في العالم.

ويتوقف مصير طلب الشراء على مفاوضات بشأن الطائرة الأكبر بوينج 777 إكس التي تعد طيران الإمارات أكبر عملائها.

ولمحت طيران الإمارات إلى رغبتها في إعادة هيكلة الطلب بعد تأخيرات وتقول مصادر إنها قد تستخدم صفقة الطائرات من طراز 787 المعلقة كورقة ضغط.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

"تأسيس 43 خلية داعشية" و"تنظيم كتائب حلوان" أبرز محاكمات اليوم

منذ حوالي 21 ساعة

تفاصيل برنامج تسجيل القراءات الموحد لفواتير الكهرباء

منذ حوالي 4 ساعات

اليوم.. محاكمة المتهمين فى "ولاية سيناء 4"

منذ حوالي 20 ساعة

كيف تاجر "المُضلل" أحمد البحقيري بقضية الطالبة مريم والتواصل مع قنوات الإرهاب؟ (فيديو)

الصور

image description

بالصور .. نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم ماتروشكا بالمركز الثقافي الروسي

image description

اجتماع الوزراء بشأن تطوير سوق العتبة التاريخي

image description

استكمال أعمال الترميم بعزبة الأفراد بمطروح

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

انطلاق أعمال الجلسة الثالثة بمؤتمر شباب الدقهلية

الأكثر قراءة

استقرار سعر الدولار اليوم

الباز يكشف كواليس التعديل الوزارى المرتقب

الطفل الجنوب سوداني ضحية العنصرية: ماكنوش بيهزروا معايا

تعليق ناري من مدحت العدل بعد الهجوم على صابرين بسبب الحجاب

أيام زمان

سيرة الغريب.. حكاية الوجه الصوفي لأحمد زكي

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

اعترافات زير نساء سابق.. عبد المنعم ابراهيم يرد على 4 اتهامات

اعترافات صباح مع الكاهن: بولس ضحّى بالرهبنة من أجلي.. والأطرش علق صورتي على صدره 20 عامًا

ads

نجم الساعة

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

الصحة

التحول من السجائر إلى التدخين الاليكتروني أفضل للقلب

خلل جيني نادر يجعل الإنسان أكثر عرضة لموت القلب المفاجئ

الصيام المتقطع يحسن صحة مرضى القلب

كيف تُنقص وزنك فى الشتاء؟

الرئيس نيوز

أمريكا: لقاء الاخوان بالحرس الثوري الإيراني اجتماع بين كيانين إرهابيين

متهمو واقعة التنمر على طالب جنوب السودان: "إحنا اللي في الفيديو"

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى رأس سدر وتوجه بتوفير قسطرة قلب

خاص| تراجع تاريخي لاستهلاك المصريين خلال الربع الأول من العام المالي

منوعات

شيماء تشجع الفتيات على مغامرات الصحراء: عيشوا الحياة الطبيعية

كلب مستنسخ بـ144 ألف دولار يُنقذ عجوزين من طائرة

انهيار جسر معدني معلق بفرنسا

الثلوج تقطع الكهرباء عن 33 ألف منزل بفرنسا

كشكول

"شادي ويازن".. الضحكة المسروقة تعود لـ"طفلي السلم"

"عبدالغفار" يترأس اجتماع مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمي

انطلاق فاعليات المعرض الفني الأول للطلاب الموهوبين بقنا

نيرة مسعود أولى مواهب حملة "المستقبل لهن" (صور)

إسلام سياسي

بسبب دعمهم لداعش.. أمريكا تدرج 9 منظمات وأفراد على القائمة السوداء

المقاول الأجير يجتمع بقادة الإرهابية في لندن للتحريض ضد مصر

منير يعترف "لقاء قادة الإخوان بالإيرانيين صحيح والعلاقة معهم لن تتغير"

وثائق لداعش تكشف استخدام عناصره تركيا كمعبر

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر.. G20.. وإفريقيا
مؤمن المحمدي
الضحك من غير سبب
القس. رفعت فكرى
أصحاب العقول الراجحة
لواء.حمدى البطران
المكتبات العامة
المزيد

الثقافة

"ترحال" على مائدة المركز الثقافي بأرض الجولف.. ٢٨ نوفمبر

السبت.. التعريف بثقافة السنغال بمكتبة القاهرة الكبرى

ملاحظات عالِم أنثروبولوجيا بين كُتاب سكندريين بالمنيرة

طبعة عربية جديدة لــ "كتاب الأرواح.. فلسفة روحانية"

صفحتنا ع الفيس بوك