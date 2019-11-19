8 قطاعات تصعد ببورصة دبى فى مستهل التعاملات

صعد المؤشر العام لسوق دبى المالى، لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.54% رابحا 14.59 نقطة ليصل إلى مستوى 2696.70 نقطة، مدفوعا بصعود 8 قطاعات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 85.8 مليون سهم محققة ما قيمته 79.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1492 صفقة لعدد 29 سهما، وارتفع 17 سهما، وانخفضت 6 أسهم، واستقرت 6 أسهم.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.91%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.96%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.28%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.21%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.81%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.05%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%.



وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 12.08%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 6.81%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 5.43%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 1.44%.