صعود طفيف لمؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات اليوم

استهلت مؤشرات البورصة معاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع، على صعود محدود بدعم من عمليات شراء استباقية بعد الهبوط الواضح الذى جرى خلال اليومين الماضيين.



وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 09. 0%، بما يعادل 12 نقطة ليسجل مستوى 14391 نقطة.



كما ارتفع المؤشر الثانوى " إى جى إكس 70" بنسبة 18. 0% بما يعادل 98. 0 نقطة ليصل إلى مستوى 537.4 نقطة، وسط تداولات ضعيفة لم تتجاوز قيمتها نحو 26 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على حوالي 4.22 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 533 صفقة بيع وشراء.