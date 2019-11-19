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عالم

الإعلام اليمنى: اختطاف الحوثى قاطرة كورية "إرهاب"

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:16 ص
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اختطاف ميليشيا الحوثي الانقلابية لقاطرة بحرية كورية بأنها عملية إرهابية، واعتبرها تصعيدا خطيرا وغير مسبوق يهدد بنسف كل الجهود التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء للتهدئة وإحلال السلام في اليمن.

وأشار الإرياني، في تغريدات نشرها على صفحته بموقع "تويتر" أوردتها قناة العربية الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى أن‏ توقيت هذه الخطوة التصعيدية الخطيرة وتزامنها مع الاحتجاجات التي تشهدها غالبية المحافظات الإيرانية، يؤكد أنها تمت بإيعاز وتخطيط إيراني عبر أداتهم الحوثية.

وقال إن ذلك يأتي لصرف الأنظار عن هذه الانتفاضة الشعبية ومحاولة خلط الأوراق وتصعيد وتيرة الصراع في المنطقة وممارسة الضغوط على المجتمع الدولي.

وأضاف أن عملية الخطف والسطو المسلح التي نفذتها ميليشيا الحوثي للقاطرة البحرية "رابج-3"، والتي كانت تقوم بقطر حفار بحري تملكه شركة كورية جنوبية أثناء إبحارها جنوب البحر الأحمر، عملية إرهابية تكشف التهديد الذي يمثله استمرار سيطرة ميليشيات الحوثي على ‎ميناء الحديدة وتحكمها في الشريط الساحلي بين المدينة ومديرية عبس، على أمن وحرية الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حاسمة إزاء هذه القرصنة البحرية التي تشكل سابقة وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وكذلك الإجراءات الكفيلة بدعم الحكومة الشرعية، لوقف التهديد الذي تمثله الميليشيا الحوثية الإرهابية على خطوط الملاحة الدولية والأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، صرح بأنه عند الساعة (58: 22) من مساء يوم الأحد وأثناء إبحار القاطرة البحرية "رابج-3" بجنوب البحر الأحمر، تعرضت لعملية الخطف والسطو المسلح من قبل زورقين على متنهما عناصر تتبع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

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