قوات الاحتلال تهدم منزلاً بجبل المكبر فى القدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلاً في جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.



وأفادت مصادر فلسطينية بأن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس ترافقها قوات معززة من جيش الاحتلال، داهمت منطقة دير السنة في جبل المكبر، وهدمت منزلا لمواطن من أريحا، لافتة إلى أن قوات الاحتلال حاصرت المنطقة المحيطة بالمنزل المستهدف، ومنعت المواطنين من التواجد في المكان.



يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت يوم 17 يوليو الماضي، أربعة محلات تجارية في بلدة سلوان، تعود ملكيتها للعائلة ذاتها.



ويمثل هدم المنازل ركنا أساسيا في السياسة الإسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين وإخراجهم من مدينتهم ضمن سعي الاحتلال لمواصلة عمليات التهجير الممنهج والتطهير العرقي البطيء، وتؤثر سياسة هدم المنازل على حياة عشرات آلاف المقدسيين الذين يواجهون أوامر هدم ويعيشون تحت خطر الهدم المحدق.