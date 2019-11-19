ضبط 11 مشتبهًا بهم في المنطقة الأثرية بالهرم

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون، وإزالة التعديات التي تعوق حركة السير في المنطقة الآثرية بالهرم.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن تنفيذ 5 أحكام قضائية، وضبط 11 مشتبهًا بهم، و5 بائعين متجولين، وعاطل بحوزته سلاح أبيض، وإزالة ورفع 539 مخالفة تعد وإشغال طريق لمحلات تجارية، وباعة جائلين، وإعلانات بدون ترخيص.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكل واقعة على حدى، وإخطار اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي أمر بالعرض على النيابة المختصة للتحقيق.