ضبط 466 هاربًا من تنفيذ أحكام في أسوان

شنت الأجهزة الأمنية في أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة استهدفت ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين على القانون، في مراكز وقرى المحافظة، تحت رعاية اللواء محمد عمارة مدير الأمن.



أسفرت الحملة عن تنفيذ 466 حكمًا قضائيًا وهم كالتالي 85 حكم حبس جزئي، و16 حكم حبس مستأنف، فضلًا عن 281 حكم غرامات، و83 مخالفات.



تحررت المحاضر اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة.