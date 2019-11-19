القبض على 30 تاجر مخدرات في الجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 30 تاجر مواد مخدرة، بحوزتهم 1770 جرامًا من مخدر الحشيش، 200 قرص مخدر، 9 جرامات هيروين، بالإضافة إلى 580 جرام أستروكس، 150 جرام شادو، 20 جرام من مخدر البودر.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدى، وإخطار اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.