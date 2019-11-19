"المستقبل لهن".. نيرة طالبة موهوبة في الرسم ببهتيم الثانوية

أعلنت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، عن أول نموذج متميز وموهوب من الطالبات، في إطار المبادرة والحملة التي أطلقها الاتحاد بعنوان "المستقبل لهن"، والتي تهدف إلى إبراز وتسليط الضوء على الطالبات المتميزات والمتفوقات في شتى المجالات بالمراحل التعليمية المختلفة.



وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن هناك نموذج مشرفا وموهوبا في الرسم والموسيقى وهي الطالبة نيرة أحمد محمد مسعود، بالصف الثاني الثانوي في مدرسة بهتيم الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية.



وأوضحت عبير أن الطالبة متفوقة في الدراسة ولديها موهبة في الرسم والموسيقى وعلى قدر كبير من العلم والثقافة، ودخلت مسابقات عديدة منها الهندسة وآدم وحنين، وفازت في مسابقات وكرمتها كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان.



وأضافت أن نيره التي تتولى والدتها مسئوليتها ورعايتها بشكل أساسي، حصلت على المركز الثاني بالصف السادس الابتدائي، والمركز الثالث في الصف الثالث الإعدادي، وتقدير جيد جدا بالصف الأول الثانوي، حيث تقول والدتها أن نجلتها متفوقة ومحبوبة جدًا من قبل المعلمين والمعلمات والطالبات في الثانوية العامة واجتهدت واشتهرت بموهبة الرسم والموسيقى الحمدلله على قدر كبير من العلم والثقافة والشخصية وكل من حولها يعرف قيمتها ويعطيها حقها.



وعرضت مؤسس اتحاد أمهات مصر، على صفحة الاتحاد في الفيس بوك، مجموعة من الرسومات الخاصة بالطالبة الموهوبة والمتميزة، تشجيعا وتكريما لها على تفوقها وتميزها، متمنية لها مستقبل باهر.