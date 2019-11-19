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مصر

32.2 % زيادة فى حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:03 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا خلال عام 2018، ليبلغ 2 مليار و952 مليون دولار، مقابل 2 مليار و233 مليون دولار، بزيادة بلغت نسبتها 32.2%؛ وذلك وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح الإحصاء، اليوم الثلاثاء، في بيانه عن التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا عام 2018، ارتفاع قيمة الصادرات إلى دول الكوميسا؛ لتبلغ مليارا و908 ملايين دولار عام 2018، مقابل مليارا و628 مليون دولار عام 2017، بنسبة زيادة 17.2%.

وأشار إلى أن ليبيا تحتل المرتبة الأولى، حيث تتركز أعلى القيم في 5 دول إفريقية بنسبة 85.5% من إجمالي دول الكوميسا- بقيمة صادرات "635.9 مليون دولار" بنسبة 33.1 % من إجمالي التكتل، ثم السودان بقيمة صادرات "399.3 مليون دولار" بنسبة 20.8%، تليها كينيا بقيمة صادرات "354.6 مليون دولار" بنسبة 18.5%، وإثيوبيا بقيمة الصادرات "169.0 مليون دولار" بنسبة 8.8%، وأوغندا بقيمة صادرات "82.9 مليون دولار" بنسبة 4.3% من إجمالي التكتل.

ولفت إلى زيادة قيمة الواردات من دول الكوميسا؛ لتبلغ مليارا و44 مليون دولار عام 2018، مقابل 605 ملايين دولار عام 2017 بنسبة زيادة 72.6%.

وتركزت أعلى القيم في خمس دول إفريقية بنسبة 93.4% من إجمالى هذا التكتل؛ لتحتل كينيا المركز الأول بقيمة واردات "287.3 مليون دولار" بنسبة 27.5% من إجمالي التكتل، ثم زامبيا بقيمة واردات "266.1 مليون دولار" بنسبة 25.5 %، ثم السودان بقيمة واردات "207.5 مليون دولار" بنسبة 19.9% من إجمالي التكتل، والكونغو بقيمة واردات "148.0 مليون دولار" بنسبة 14.2 %، وليبيا بقيمة واردات "66.0 مليون دولار" بنسبة 6.3% من إجمالي التكتل.

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