السبت.. التعريف بثقافة السنغال بمكتبة القاهرة الكبرى

ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، سادس لقاءات البرنامج الشهرى "اعرف أهلك" للتعرف على الثقافات الإفريقية والاحتفاء بعام (مصر-أفريقيا)، في الخامسة مساء السبت، بمكتبة القاهرة الكبرى بشارع محمد مظهر بالزمالك.



ويتضمن برنامج اللقاء: عرض منتجات ثقافية من مشغولات يدوية ومأكولات شعبية وأزياء سنغالية، ثم تبدأ الندوة التعريفية والتي يتحدث فيها حبيب الله صار المستشار الثاني لسفارة دولة السنغال بالقاهرة، مع عبد الله باه المسؤول الثقافي لاتحاد طلاب دولة السنغال، ويديرها الدكتور محمد أمين عبد الصمد مدير إدارة تراث الفنون الشعبية بالمركز.