اليوم.. "المركزي" يربط ودائع بقيمة 50 مليار جنيه

يربط اليوم البنك المركزي المصري، ودائع بمعدل ثابت بقيمة اجمالية تبلغ 50 مليار جنيه لأجل 7 ايام بعائد 12.75% بعد خفض العائد 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.



ويقر «المركزي» أدوات مختلفة ضمن آلية ودائع السوق المفتوحة لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك، ويعمل حاليًّا من خلال أداتين، الأولى الودائع المربوطة لأجل أسبوع بعائد ثابت التي بدأ العمل بها منذ عام 2013، بجانب الودائع المرتبطة بالكوريدور.





