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حوادث

إصابة 7 بائعين في مشاجرة بسوق بنها

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:57 ص
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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أصيب 7 من بائعي الأقمشة في مشاجرة بينهم بسبب الخلاف على أماكن البيع بسوق الجملة بعزبة البرنس في بنها.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم ثان بنها يفيد بورود بلاغ من الخدمات الأمنيه المعينة لتأمين سوق الجملة الكائن بمنطقة عزبة البرنس، بحدوث مشاجرة بين بعض البائعين داخل السوق ووجود مصابين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين حدوثها بين طرف أول "بدوى. ع. ب" تاجر أقمشة، مصاب بكدمات بكف اليد اليسرى والركبة اليسرى وشقيقيه "كريم" تاجر أقمشة، مصاب بجرح طعني نافذ بالجهة الخلفية من الصدر، و"صبحى" مصاب بجرح طعني بالجهة الخلفية من الصدر.

وطرف ثان السيد. م. م" بائع مفروشات، مصاب بجرح بالساق اليمنى وكدمات بالظهر وسحجات بالفخذ الأيسر، و"أحمد. ف. ع" بائع ملابس، مصاب بجرح بكف اليد اليسرى وسحجات وكدمات بالفخذ الأيسر، و"عبدالحميد. ج" تاجر ملابس، مصاب بكدمات وجروح بالوجه والساق اليسرى، و"محمد. ت" بائع أقمشة، مصاب بكدمات بالذراع الأيمن.

وتبين حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب الخلاف على الحاجز الفاصل بين فرش البيع لكلا الطرفين أثناء تواجدهم بالسوق تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف منهما على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5990 جنح قسم شرطه ثان بنها، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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