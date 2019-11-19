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صحيفة تركية: تحالف أردوغان - تميم سينتهي قريبًا

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:57 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت صحيفة أحوال التركية، إن التحالف بين تركيا وقطر يشبه الزواج المؤقت ولكنه ضروري في الوقت الراهن.

وتابعت الصحيفة التركية، إن العلاقات الوثيقة بين تركيا وقطر في السنوات الأخيرة كانت بدافع الضرورة أكثر من التقارب الإيديولوجي، مشيرة إلى أن في حالة إنهاء حالة المقاطعة العربية سوف ينفصل الطرفين عن بعضهما البعض.

وأضافت، لقد كانت تركيا وقطر ودودة منذ أوائل القرن التاسع عشر، وفقًا لما قاله ديفيد روبرتس، المحاضر في جامعة كينجز كوليدج في لندن، حيث قال روبرتس للصحيفة التركية، "لقد بدأت علاقاتهم الحالية الوثيقة مع بداية ثورات الربيع العربي، حيث قرر كلاهما دعم الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث دعمت تركيا مثل هذه الجماعات بسبب حزبها الإسلامي الحاكم وقطر دعمت الجماعات الإرهابية بسبب صلاتها الوثيقة بالاخوان الإرهابية وشخصيات الإخوان مثل يوسف القرضاوي، الذي عاش في الدوحة لعقود ويقال إنه قريب جدا من القادة القطريين.

وقال المحلل السياسي المقيم في أنقرة، الدكتور علي بكير، منذ عام 2015، قام الثنائي بمواءمة السياسات الخارجية الإقليمية إلى حد كبير، ففي سوريا، دعمت قطر جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تطورت لتصبح جزءًا من حياة تحرير الشام (HTS)، التي لها الآن روابط مع تركيا، وفي السودان، وقعت قطر صفقة بقيمة 4 مليارات دولار لإدارة الميناء في جزيرة سواكين، حيث تخطط تركيا لاستعادة حصن عثماني وبناء رصيف بحري.

في العام الماضي، جادل بعض المحللين بأن التحالف بين قطر وتركيا أضاف عضوًا ثالثًا، إيران، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الثلاثة جميعهم لديهم عدو مشترك، وتابع، روبرتس، أشك في أن القطريين سيكونون جريئين لدرجة أن يجدوا طريقة أخرى لاستعداء دول مجلس التعاون الخليجي عندما يكونون بالفعل في خضم هذه الأزمة الخليجية"، "تعرف قطر مكان زبدها، وتحتاج إلى التركيز بشدة على حل أزمة الخليج".

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