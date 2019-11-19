كوريا الجنوبية ترسل مُدمِّرة إلى اليمن

أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية اليوم الثلاثاء، بأن كوريا الجنوبية أرسلت مدمرة إلى موقع سفينتيها اللتين احتجزتهما جماعة الحوثي في اليمن.



يأتي هذا في أعقاب تصريحات كوريا الجنوبية بإن جماعة "أنصار الله" الحوثيين احتجزت 3 سفن، بينها سفينتان كوريتان، ومواطنين كوريين، قرب جزيرة كمران في اليمن، صباح أمس الاثنين.



وأوضحت الخارجية الكورية الجنوبية في بيان لها، أن 16 شخصا كانوا على متن هذه السفن، وأن 2 منهم كوريان، مضيفة أن السفن الثلاث ترسوا حاليا في ميناء الصليف بمحافظة الحديدة في اليمن، من جانبها قالت جماعة "أنصار الله" إن السفن انتهكت المياه الإقليمية اليمنية.