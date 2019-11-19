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مصر

السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:24 ص
جريدة الدستور
علا غزال
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أعلنت السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء، نظرا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.


أولًا: خط القاهرة الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-

- القاهرة أسيوط مدة ٣٥ دقيقة

- أسيوط أسوان مدة ٣٥ دقيقة

ثالثًا: خط بنها بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات.

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