الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 الموافق 22 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استقرار أسعار البقوليات اليوم

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:08 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
طباعة
استقرت أسعار البقوليات اليوم الثلاثاءفي الأسواق المحلية، حيث كشف تقرير أن أسعار البقوليات تراجعا عالميًا بنسبة 10% عن الشهر الماضي، ولكن استقرت الأسعار محليًا.

وترصد الدستور أسعار البقوليات اليوم حيث سجل بعض أنواع البقوليات محليًا كما يأتي:

- كيلو الفول البلدي تراوح سعره ما بين 24 و26 جنيهًا.
- كيلو الفول المستورد تراوح سعره ما بين 15 و16 جنيهًا.
- كيلو العدس تراوح سعره ما بين 15 و16 جنيهًا.
- كيلو الفاصوليا البيضاء سجل نحو 24 جنيهًا.
- كيلو الحمص 28 جنيهًا.
- كيلو الترمس تراوح سعره ما بين 16 و20 جنيهًا.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

طوارئ فى الإسماعيلية بسبب الغاز.. و"البترول" تطمئن المواطنين

منذ حوالي 13 ساعة

الباز يكشف كواليس التعديل الوزارى المرتقب

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل برنامج تسجيل القراءات الموحد لفواتير الكهرباء

منذ ساعتين و 23 دقيقة

اليوم.. محاكمة المتهمين فى "ولاية سيناء 4"

الصور

image description

بالصور .. نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم ماتروشكا بالمركز الثقافي الروسي

image description

اجتماع الوزراء بشأن تطوير سوق العتبة التاريخي

image description

استكمال أعمال الترميم بعزبة الأفراد بمطروح

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

انطلاق أعمال الجلسة الثالثة بمؤتمر شباب الدقهلية

الأكثر قراءة

الباز يكشف كواليس التعديل الوزارى المرتقب

الطفل الجنوب سوداني ضحية العنصرية: ماكنوش بيهزروا معايا

تعليق ناري من مدحت العدل بعد الهجوم على صابرين بسبب الحجاب

"تأسيس 43 خلية داعشية" و"تنظيم كتائب حلوان" أبرز محاكمات اليوم

أيام زمان

سيرة الغريب.. حكاية الوجه الصوفي لأحمد زكي

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

اعترافات زير نساء سابق.. عبد المنعم ابراهيم يرد على 4 اتهامات

اعترافات صباح مع الكاهن: بولس ضحّى بالرهبنة من أجلي.. والأطرش علق صورتي على صدره 20 عامًا

ads

نجم الساعة

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

الصحة

التحول من السجائر إلى التدخين الاليكتروني أفضل للقلب

خلل جيني نادر يجعل الإنسان أكثر عرضة لموت القلب المفاجئ

الصيام المتقطع يحسن صحة مرضى القلب

كيف تُنقص وزنك فى الشتاء؟

الرئيس نيوز

بيان هام من الخارجية بشأن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة

مهرجان القاهرة يعرض فيلم تسجيلي لتكريم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله

تركيا تهدد بالحرب وأوغلو يهدد بعدوان عسكرى جديد على سوريا

بالفيديو.. أحمد موسى ينقد المنتخب بعد التعادل مع جزر القمر

منوعات

شيماء تشجع الفتيات على مغامرات الصحراء: عيشوا الحياة الطبيعية

كلب مستنسخ بـ144 ألف دولار يُنقذ عجوزين من طائرة

انهيار جسر معدني معلق بفرنسا

الثلوج تقطع الكهرباء عن 33 ألف منزل بفرنسا

كشكول

غداً.. مدير الكرة بالنادي الأهلي في ضيافة جامعة حلوان

افتتاح مركز التطوير المهني بجامعة المنوفية‎ (صور)

طالبة بكلية الاقتصاد تهدي شيخ الأزهر لوحة فنية شخصية

جامعة الوادى الجديد تختتم البرنامج التدريبى "تدرب وافتح مشروعك"

إسلام سياسي

المقاول الأجير يجتمع بقادة الإرهابية في لندن للتحريض ضد مصر

منير يعترف "لقاء قادة الإخوان بالإيرانيين صحيح والعلاقة معهم لن تتغير"

وثائق لداعش تكشف استخدام عناصره تركيا كمعبر

الإعلامي مايكل مورجان: مشروع جديد لحظر الإخوان أمام الكونجرس الأمريكي قريبا.. (حوار)

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر.. G20.. وإفريقيا
مؤمن المحمدي
الضحك من غير سبب
القس. رفعت فكرى
أصحاب العقول الراجحة
لواء.حمدى البطران
المكتبات العامة
المزيد

الثقافة

طبعة عربية جديدة لــ "كتاب الأرواح.. فلسفة روحانية"

اليوم.. عرض فيلم "Dont look now" بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

"لو كان لى قلبان" كتاب يتيح تتبع الأحداث وتحولاتها فى المنطقة والعالم

ماذا يقرأ رؤساء قطاعات وزارة الثقافة؟

صفحتنا ع الفيس بوك