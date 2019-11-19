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اقتصاد

تراجع الدولار بفعل توقعات الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:49 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تراجعت أسعار الدولار، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تضرر فيه الطلب على العملة الأمريكية جراء انحسار الآمال في إبرام اتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين.

وواجه اليوان صعوبات أيضا، إذ لامس أدنى مستوى في أسبوعين مقابل العملة الأمريكية في ظل شكوك بشأن مساع لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع الدولار الأسترالي بعد نشر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن السياسة النقدية والذي أظهر أن مسؤولين بالبنك المركزي يدرسون خفض الفائدة هذا الشهر.

وكانت هناك توقعات كبيرة بأن الولايات المتحدة والصين ستوقعان ما يسمى باتفاق "المرحلة واحد" هذا الشهر لخفض التصعيد في حربهما التجارية المستمرة منذ 16 شهرا.

لكن الدولار تلقى ضربة أمس الاثنين بعد أن ذكرت سي.إن.بي.سي أن الصين متشائمة إزاء الموافقة على اتفاق، مما يشير إلى أن التوصل إلى تسوية لأكبر خطر محتمل على الاقتصاد العالمي ما زال أمرا بعيد
المنال.

وتراجع الدولار قليلا إلى 108.62 ين، عقب انخفاضه 0.09% أمس الاثنين.

وجرى تداول الدولار عند 1.1074 دولار لليورو اليوم الثلاثاء في آسيا بعد أن تراجع لأدنى مستوى في أسبوعين تقريبا.

ومقابل الجنيه الاسترليني، استقر الدولار عند 1.2956 دولار، قرب أدنى مستوى في شهر.

وتلقى الاسترليني الدعم من استطلاعات للرأي تشير إلى أن حزب المحافظين الحاكم سيحرز انتصارا في الانتخابات القادمة.

ولم يسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، عند 97.808 قرب أدنى مستوى في أسبوعين.

وفي تعاملات السوق الداخلية، تراجع اليوان لأدنى مستوى في أسبوعين عند 7.0295 للدولار.

وفرضت واشنطن وبكين رسوما جمركية على سلع إحداهما الأخرى، بشأن ممارسات التجارة الصينية التي تقول الحكومة الأمريكية إنها غير عادلة.

من ناحية أخرى، هبط الدولار الأسترالي 0.16 % إلى 0.6799 دولار أمريكي وانخفض 0.26 %إلى 73.82 ين.

وأظهر محضر اجتماع البنك الذي نُشر اليوم الثلاثاء أن البنك المركزي الأسترالي اتفق على احتمال وجود مبرر بشأن إجراء خفض آخر 0.75% في أسعار الفائدة في اجتماعه في نوفمبر بالنظر إلى ضعف غير مرحب به في نمو الأجور والتضخم.

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