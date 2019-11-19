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مصر

وفد الصحة يتوجه لجنوب سيناء لمتابعة الاستعداد للتأمين الشامل

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:08 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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توجه وفد وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، إلى محافظة جنوب سيناء، لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضحت وزارة الصحة أن الزيارة تأتي في إطار حرصها على المتابعة الميدانية للاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة لهم والتى بدأت فى الأول من شهر أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تتفقد الوزيرة عددا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة الجاري تطويرها بالمحافظة، ومنها مستشفيات رأس سدر، أبورديس، والطور، ووحدة صحة أبوزنيمة، حيث من المقرر أن تعقد الوزيرة اجتماعا موسعا بقيادات الوزارة والمحافظة للوقوف على آخر المستجدات والتجهيزات الجارية لتطبيق المنظومة الجديدة.

يذكر أنه تم بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" وذلك منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، حيث تبنت الوزارة استراتيجية جديدة ومختلفة عما تم اتباعه أثناء تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد، حيث يتم العمل بالتوازي على تقديم الخدمة بعدد من الوحدات والمراكز، والعمل على رفع كفاءة وتجهيز الوحدات الأخرى في الوقت ذاته بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة، بهدف الإسراع من وتيرة العمل واختصار الكثير من الوقت لتسجيل المنتفعين بالمنظومة، بالإضافة إلى توعية المواطن بالخدمة الصحية الجديدة التي سيحصل عليها داخل المنظومة.

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