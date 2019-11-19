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اقتصاد

رئيس الاحتياطي الفدرالي يذكر ترامب باستقلالية المؤسسة المالية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:54 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي أن رئيسه جيروم باول ذكر دونالد ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض الثلاثاء، بأن قرارات السياسة النقدية تتخذ خارج نطاق الاعتبارات السياسية.

وأوضحت المؤسسة المالية الأميركية أن باول قال إن زملاءه في اللجنة النقدية وهو شخصيا سيواصلون وضع السياسة النقدية بموجب الصلاحيات القانونية للاحتياطي الفدرالي وخصوصا لدعم حد أقصى من التوظيف وتامين استقرار الأسعار.
وأضاف الاحتياطي الفدرالي الذي يقوم بمهام البنك المركزي، أنهم سيتخذون القرارات "بالاستناد حصرا على تحليل دقيق وموضوعي وغير سياسي".
من جهته، تحدث الرئيس الأميركي في تغريدة اتسمت بطابع ودي غير معتاد عن "اجتماع جيد جدا وودي في البيت الأبيض مع جاي (جيروم) باول".
وأضاف ترامب "ناقشنا كل شيء بما في ذلك معدل الفوائد والمعدلات السلبية والتضخم الضعيف وتعزيز الدولار وتأثيره على القطاع الصناعي والتجارة مع الصين والاتحاد الأوروبي وغيرهما".
وينتقد ترامب في أغلب الأحيان قرارات الاحتياطي الفدرالي ورئيسه الذي عينه بنفسه. وقبل أشهر قال ترامب إنه ندم على تعيين باول، وحمل الاحتياطي الفدرالي مسؤولية التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وفي تغريدة ثانية مساء أمس الاثنين، كتب ترامب أنه عبر خلال الاجتماع عن أسفه "لأن معدلات فائدة الاحتياطي الفدرالي مرتفعة جدا بالمقارنة مع معدلات الفائدة في بلدان منافسة".
وأضاف "دولار قوي جدا يضر بالصناعيين وبالنمو".
وأوضح الاحتياطي الفدرالي أن اجتماع الإثنين الذي كان يهدف إلى مناقشة الاقتصاد والنمو والوظيفة والتضخم، عقد بطلب من الرئيس وبحضور وزير الخزانة ستيفن منوتشين.
وأكد أن باول كرر التصريحات التي أدلى بها خلال جلسات الاستماع الأخيرة في الكونجرس الأسبوع الماضي.
وأضاف أنه "لم يناقش توقعاته في مجال السياسة النقدية إلا ليؤكد على أن مساؤ السياسة سيكون مرتبطا بالكامل بالمعلومات التي تؤثر على الآفاق الاقتصادية".
ويعود الاجتماع السابق بين ترامب وباول إلى فبراير الماضي.

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