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تقارير ومتابعات

هواة تربية الصقور ينشرون ثقافة الحفاظ على تراث الهواية فى يومهم العالمى

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:27 ص
جريدة الدستور
شيماء حمودة
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على مدار يومين وبداخل صحراء برج العرب، استعد صقارة نادى الجوارح المصري التابع للاتحاد الدولى للصقارة، للاحتفال باليوم العالمي للصقارة، حيث يقف كل من الصقارة وهو يحمل طائره على يده، متباهيا به وسط الحياة البرية.

قد تتعجب في بادىء الأمر من طبيعة التعامل بين الصقور وأصحابها، وقد يصيبك الاستغراب، ولكن مع مرور الوقت ستفهم مدى عمق العلاقة الغير مألوفة لدى البعض، ممن يعتادون التربية الاعتيادية للحيوانات الأليفة.

وفي مثل ذلك التوقيت من كل عام يتجمع هواة ومربي الصقور بداخل صحراء برج العرب ليستعدوا للاحتفال باليوم العالمي للصقارة والذي ينظمه نادى الجوارح المصري التابع للاتحاد الدولى للصقارة.

يقف كل منهم يحمل الطائر على يده، متباهيا به وسط الحياة البرية، فهو ملتقى سنوي هدفه الحفاظ على تراث هواية تربية الصقور وأيضا تبادل الخبرات بين بعضهم البعض من الصقارة القدامى والجدد، من خلال ندوة التعريف بهواية تربية الصقور وطرق تدريبها، وأنواع الطيور التي تصلح للتدريب.

تأليف الصقور من مرحلة "الوحش البري" إلى أن يصبح فرخ جاهز لتدريبه، تكون في مرحلة العام الأول من عمره، حتى يعتاد الطائر على صاحبه ويميز صوته ويستجيب لأوامره وأيضا يتناول طعامه من على ذراعه.

يقول مصطفى حميدو، المسؤول الإعلامي لنادي الجوارح، إن الفعالية تضمنت عرض ملواح بطائر، وهو عبارة عن جلد طبيعي يخيط فيه جناح الفريسة التي يرغب تدريب الصقر على صيدها وربطها بخيط والتلويح بها حتى يستجيب له مع سماع الإشارة الصوتية بالصافرة أو الصحوة، وهذا يزيد من الألفة بين الصقر وصاحبه.

ومن الأنشطة التي تم ممارستها مسابقة سرعة بين نقطتين تقدر بمسافة 200 متر، ويقيم على أساسها الصقر ما بين سرعته والزمن الذي يصل فيه بين نقطتين المسابقة أ، ب.

وكريات، وشاهين، جبلية، وعقاب، أنواع الطيور المشاركة مع أصحابها، ليستعدوا لمسابقة الهدد التحفيزية للصقور القادرة على الهدد على طيور من الحمام، حيث يتم إطلاقها وإطلاق الصقر وراءها لتدريبه على صيدها والتمكن منها، علاوة على تدريب صيد من الطبيعة على حمام سليم.

يتابع حميدو، أن نادي الجوارح المصري تأسس فى مصر منذ عام 2012 وهو متخصص فى رعاية الطيور الجارحة فى مصر، فالنادي عضو فى منظمة الـ IAF وهى المنظمة المسئولة عن الطيور الجارحة على مستوى العالم ومنظمة الـ UNISCO ومنظمات أخرى.

الاحتفالية تنظم في يوم 16 نوفمبر من كل عام تحت مسمى اليوم العالمى للصقارة برعاية الـ IAF، وهذه الاحتفالية بمناسبة اعتراف الأمم المتحدة بالصقارة تراث لا مادى فى عام 2016.

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