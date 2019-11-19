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وائل فؤاد: حريق مستشفى الخانكة لم يؤثر على المرضى

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 06:02 ص
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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أكد الدكتور وائل فؤاد مدير مستشفى الصحة النفسية بالخانكة بمحافظة القليوبية، أن الحريق الذى وقع بالمستشفى نشب بأحد "الكرفانات" التابعة لإحدى شركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ بعض الأعمال بالمستشفى، نتيجة إشعال بعض عمال الشركة بعض الأخشاب للتدفئة، ومع شدة الرياح طالت النيران "الكرفان" مما أدى إلي نشوب الحريق به.

وأضاف مدير مستشفى الصحة النفسية فى تصريحات صحفية أن الحريق بعيد تماما عن كافة مباني المستشفي وعنابر إقامة النزلاء، مؤكدا أنه تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمستشفى الأمراض النفسية بالخانكة دون خسائر بشرية وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر بشرية

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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