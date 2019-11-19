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حوادث

إحالة المتهمين بترويج المواد المخدرة بالأميرية للجنايات

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:51 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الأميرية الجزئية، اليوم الإثنين، بإحالة 3 متهمين إلى محكمة الجنايات؛ لتورطهم في حيازة كمية من مخدر الاستروكس والحشيش وأسلحة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 7655 لسنة 2019، أن المتهمين هم كل من: "أحمد. م"، 27 سنة، "عثمان. أ"، 30 سنة، و"مدحت. م" 28 سنة.

وأقر المتهمون بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو، و90 كيس استروكس، بغرض ترويجها والكسب غير المشروع منها.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهمين الثلاثة وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش والاستروكس، وسلاح ناري وطلقات من ذات العيار.

وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة بقصد الدفاع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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