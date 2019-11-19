ضبط عاطلين بحوزتهما 150 كيس استروكس بالسلام

تمكن ضباط مباحث القاهرة من ضبط عاطلين عثر بحوزتهما على 150 كيس استروكس قبل ترويجها بمدينة السلام.



وكشفت التحريات، أن المتهمين هما: "إبراهيم. م"، 22 سنة، و"عاطف. ع"، 25 سنة، عاطلين، اعترفا أمام رجال المباحث بترويجهما المواد المخدرة، وبيعها بدائرة القسم بقصد الاتجار والكسب غير المشروع، وأقرا بحيازتهما 150 كيس استروكس قبل ترويجها بدائرة القسم.



كانت بداية الواقعة، عندما وردت معلومات لقسم شرطة السلام أول، تفيد بترويج عاطلين المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وبحوزتهما 150 كيس استروكس قبل ترويجها، في دائرة القسم، ومبلغ 800 جنيه من متحصلات تجارتهما، و2 سلاح أبيض، وهاتفي محمول، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.