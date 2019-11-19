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الثقافة

انطلاق مؤتمر العامية "دورة محمد كشيك" بأتيليه القاهرة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:14 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تنطلق في السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء٬ بأتيليه القاهرة٬ بمقره الكائن بشارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب٬ فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر العامية المصرية٬ وتحمل دورة هذا العام اسم الشاعر الراحل محمد كشيك".

هذا وتتضمن الجلسة الأولى شهادات عن محمد كشيك٬ تبدأ من السابعة إلا ربع وتنتهي في الثامنة٬ يتحدّث فيها: د. شاكر عبدالحميد، والشعراء: ماجد يوسف، محمد الحلو، أمين حدّاد، رجب الصاوي٬ يديرها ويتحدث فيها: د. مدحت الجيار.

أما الجلسة الثانية فتبدأ من الثامنة والربع وتنتهي في التاسعة٬ وتضمن جلسة نقاشية حول الشعر البدوي، يتحدث فيها: الروائي حمدي أبو جليل٬ أبو الفتوح البرعصي، عبدالله بوشعيب. يديرها ويشارك فيها علاء أبو جليل.

أما الأمسيّة الشعرية الأولى فهي أمسية أحمد شبانة٬ من التاسعة والنصف حتى الحادية عشرة والنصف يقدمها، ويشارك فيها كل من الشعراء: أيمن هيبة٬ سمير السروجي٬ محمد مطر٬ بهي الدين عبداللطيف٬ ياسمين الشاذلي٬ محمود فهمي٬ أيمن سالم٬ فوزي عيسى٬ محمد مجدي٬ محمد خالد الشرقاوي٬ مروة فرحات، محمد هجرس٬ عمر شمروخ٬ محمد أبو الليف٬ محمد الجوايدي٬ هالة عصفور٬ شيماء عزت٬ أحمد صالح٬ كريم سليم٬ هاجر فايد٬ محمد خليفه٬ ريهام شمس.

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