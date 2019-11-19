"فتيات السلام بسوهاج" ينظمن حفلًا وندوة ثقافية لتكريم المتفوقين

نظم معهد فتيات السلام الإعدادى الثانوى الأزهرى بقرية شطورة التابعة لمحافظة سوهاج، تحت إشراف الشيخ حسين كامل وكيل المعهد، حفلًا وندوة ثقافية بمناسبة المولد النبوى الشريف، لتكريم الطالبات الأوائل والمتفوقات من حفظة القرآن الكريم والحديث الشريف والمتفوقين فى الأنشطة الثقافية والفنية والإجتماعية.



وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة ألقاها شيخ معهد بين شطورة الشيخ علم الدين على أحمد، تحدث خلالها عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، داعيا الجميع أن يكون الاحتفال له قوة من قوة حبنا للرسول الكريم، وأن تجري محبة الرسول في وجداننا، وأن نمشي على هدية ونقدى بأخلاقه والعمل على غرسها فى نفوس الطالبات.



من جانبه، ألقى الدكتور أبو القاسم كامل، الأستاذ بجامعة الأزهر، كلمة تحدث فيها عن المولد النبوي الشريف، داعيًا إلى دراسة أخلاق الرسول الكريم، وأن نلتزم الرحمة في تعاملاتنا، والبعد عن الشدة، وتأثير ذلك على المجتمع.



وأقيم الحفل برعاية الدكتور محمد حسانين عبد اللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية.



وشارك فى تنظيم الحفل خالد علم الدين وأحمد عبيد وحمدى البرعى ومحمد السيد، وبحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وأولياء الأمور والطالبات.