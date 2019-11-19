الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 الموافق 22 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

"المنحنى الصوفى فى شعر أدونيس".. كتاب جديد للباحثة هلا الحلبى

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 12:06 ص
الدكتورة هلا الحلبي
الدكتورة هلا الحلبي
نضال ممدوح
طباعة
صدر مؤخرا عن دار الفارابي للنشر والتوزيع٬ كتاب "المنحنى الصوفي في شعر أدونيس" من تأليف الباحثة الدكتورة هلا الحلبي.

وقالت في مقدمتها للكتاب: "لعلّ أخطر ما في الشعر الأصيل ارتباطه بالمعتقدات الدينيّة واستحضاره الغائب من تاريخنا، ذلك الغائب- الحاضر المرتسم عند فيضان أنوار الغيب الإشراقيّة، تراه تارةً يلامس عماء البدء الكونيّ وطورًا يهبط أعماق اللاوعي الفرديّ والجماعيّ في دوّامة لا تنتهي ليصنع تجربةً فنّيّةً فريدة، ولقد حاولت هذه الدراسة الغوص في البعد الزماني: القديم والجديد امتدادًا قبل آلاف السنين، والبعد المكانيّ شرقًا وغربًا، والبعد الفلسفيّ الصوفيّ، والهدف منها إماطة اللثام عن ذلك المجهول الأرضيّ التوّاق إلى السماء بكلّ جوارحه، وفكّ العلاقة الوثيقة بين الشعر والدين والفلسفة والتاريخ والتصوف، بحثًا في مصبّ التاريخ عن هويّة أدونيس الشعريّة الرائدة".

ويعد الشاعر السوري أحمد سعيد إسبر "أدونيس" كما اختار أن يسمي نفسه٬ واحدا من أهم الشعراء ونقاد الأدب في العالم، واستطاع أدونيس أن يدخل منهجا جديدا للشعر العربي يعتمد على التجريب واللغة منذ ديوانه "أغاني مهيار الدمشقي"، كما حصل على جوائز عالمية عديدة في الأدب.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

سيرة الغريب.. حكاية الوجه الصوفي لأحمد زكي

منذ حوالي 6 ساعات

بكري يكشف أجندته في "حقائق وأسرار".. ويوجه رسالة لـ"الإخوان"

منذ حوالي 6 ساعات

الباز يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

منذ حوالي 3 ساعات

عمر مروان: مصر لم توقع أي معاهدة تقضي بوقف عقوبة الإعدام

الصور

image description

بالصور .. نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم ماتروشكا بالمركز الثقافي الروسي

image description

اجتماع الوزراء بشأن تطوير سوق العتبة التاريخي

image description

استكمال أعمال الترميم بعزبة الأفراد بمطروح

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

انطلاق أعمال الجلسة الثالثة بمؤتمر شباب الدقهلية

الأكثر قراءة

الباز يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

"طومان باى".. أبرز المعلومات عن شخصية خالد النبوى فى "ممالك النار"

تعليق ناري من مدحت العدل بعد الهجوم على صابرين بسبب الحجاب

الطفل الجنوب سوداني ضحية العنصرية: ماكنوش بيهزروا معايا

أيام زمان

سيرة الغريب.. حكاية الوجه الصوفي لأحمد زكي

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

اعترافات زير نساء سابق.. عبد المنعم ابراهيم يرد على 4 اتهامات

اعترافات صباح مع الكاهن: بولس ضحّى بالرهبنة من أجلي.. والأطرش علق صورتي على صدره 20 عامًا

ads

نجم الساعة

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

الصحة

التحول من السجائر إلى التدخين الاليكتروني أفضل للقلب

خلل جيني نادر يجعل الإنسان أكثر عرضة لموت القلب المفاجئ

الصيام المتقطع يحسن صحة مرضى القلب

كيف تُنقص وزنك فى الشتاء؟

الرئيس نيوز

بيان هام من الخارجية بشأن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة

مهرجان القاهرة يعرض فيلم تسجيلي لتكريم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله

تركيا تهدد بالحرب وأوغلو يهدد بعدوان عسكرى جديد على سوريا

بالفيديو.. أحمد موسى ينقد المنتخب بعد التعادل مع جزر القمر

منوعات

شيماء تشجع الفتيات على مغامرات الصحراء: عيشوا الحياة الطبيعية

كلب مستنسخ بـ144 ألف دولار يُنقذ عجوزين من طائرة

انهيار جسر معدني معلق بفرنسا

الثلوج تقطع الكهرباء عن 33 ألف منزل بفرنسا

كشكول

طالبة بكلية الاقتصاد تهدي شيخ الأزهر لوحة فنية شخصية

جامعة الوادى الجديد تختتم البرنامج التدريبى "تدرب وافتح مشروعك"

وزارة الداخلية تُكرم المتفوقين دراسياً من أبناء شهداء الشرطة

أولياء أمور يقتحمون مدرسة في كفر الشيخ بالشوم والسكاكين

إسلام سياسي

المقاول الأجير يجتمع بقادة الإرهابية في لندن للتحريض ضد مصر

منير يعترف "لقاء قادة الإخوان بالإيرانيين صحيح والعلاقة معهم لن تتغير"

وثائق لداعش تكشف استخدام عناصره تركيا كمعبر

الإعلامي مايكل مورجان: مشروع جديد لحظر الإخوان أمام الكونجرس الأمريكي قريبا.. (حوار)

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر.. G20.. وإفريقيا
مؤمن المحمدي
الضحك من غير سبب
القس. رفعت فكرى
أصحاب العقول الراجحة
لواء.حمدى البطران
المكتبات العامة
المزيد

الثقافة

"المنحنى الصوفى فى شعر أدونيس".. كتاب جديد للباحثة هلا الحلبى

بالصور.. جمهور الهند يشيد بالحرف التقليدية بمعرض "الجانجا"

الأربعاء.. محمد عمر الجنادي يناقش رواية "الأصل" بالنيل الثقافية

"جاليري بهلر" يدشن مسابقة تشكيلية لشباب الفنانين

صفحتنا ع الفيس بوك