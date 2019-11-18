رضا عبدالعال يفتح النار على الاتحاد.. ويسمى مدربا أجنبيا لإنقاذ المنتخب

فتح الكابتن رضا عبدالعال، نجم منتخب مصر السابق، النار على اتحاد الكرة، بعد التعادل السلبي أمام منتخب جزر القمر، بالجولة الثانية للمجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.



وقال عبدالعال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنه سبق وأن قال طالما أن الاتحاد أصر على مدرب وطني، فلا يصلح إلا الكابتن حسن شحاتة.



وأضاف: "ليست خطأ مدرب المنتخب الفني حسام البدري، وإنما خطأ من عينه"، وعن بطولات الأهلي التي فازها مع البدري، قال عبدالعال: "أي حد يمسك الأهلي هياخد بطولات، جوزيه أحسن مدرب أجنبي، لم يحقق شيئًا خارج النادي الأهلي، فشل في السعودية وإيران وتوجو".



وعن أفضل مدرب يمكن أن ينقذ المنتخب المصري الأول لكرة القدم، قال عبدالعال إنه يرشح اليوناني جونياس تاكيس مدرب وادي دجلة، لتدريب المنتخب، في حال تخلى الاتحاد عن شرط أن يكون المدرب وطني.



وتعادل منتخب مصر 0-0 خارج ملعبه أمام جزر القمر بالجولة الثانية للمجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.



وواصل منتخب جزر القمر تصدره لترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما رفع منتخب مصر رصيده لنقطتين، منتظرا نتيجة مباراة كينيا صاحبة النقطة والواحدة وتوجو متذيل الترتيب.