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عالم

الخارجية: مصر تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة غير قانونية

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:50 م
سامح شكري
سامح شكري
محمد عمر
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أكدت وزارة الخارجية ثبات على الموقف المصري فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة لم تعد تعترف بأن المستوطنات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي.

وقال بومبيو، إن الولايات المتحدة تسعى إلى فك عزلة إسرائيل المفروضة عليها منذ سنوات مشيرا إلى أن إدارات أمريكية سابقة اعتبرت المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية لكن اليوم الإدارة الأمريكية تعتبرها قانونية.

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