إيبارشية السويس تُطلق قداس خاص لشباب إعدادي وثانوي وجامعة

أطلقت إيبارشية السويس للأقباط الأرثوذكس، قداس إلهي خاص، بشباب المراحل الإعدادية والثانوية والجامعية، بكنيسة الشهيد أبانوب بالسويس.



وترأس القداس القس مينا إبراهيم راعى كنيسة الأنبا انطونيوس بالسويس، وشارك بالحضور شباب المراحل المذكورة من جميع كنائس الإيبارشية.



على صعيد آخر، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في الـ25 من نوفمبر الجاري، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالهم الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدىَّ يومي الأربعاء والجمعة.