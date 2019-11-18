تامر أمين يتهم صابرين بالتكبر على فريضة الله

انتقد الإعلامي تامر أمين، تصريحات الفنانة صابرين، بعد خلعها للحجاب، والذي أثارت به حالة جدل كبيرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.



وعلق تامر أمين، خلال حلقة برنامج "أخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، على تصريحات صابرين والتي جاء فيها: "مش حتة طرحة اللي هتدخلني الجنة"، قائلًا: "لا أنا ولا إنتي اللي يقول كدا، مهما تكوني بتعملي خير، ولكن لا نزكي أنفسنا على الله، ولا يضمن أحد دخول جنة الله إلا برحمته وليس بعمله".



وأضاف: "فكرة التكبر على ما فرضه الله، وأكده الأزهر وجمهور العلماء، وتفسير الدين وفقًا لأهل الذكر، وليس لي علاقة بقرارك ولكن راجعي نفسك في طريقة تفكيرك، لأنه واضح أن تفكيرك كله للناس، وهذا غير صحيح".



وتابع: "إرضاء الناس غاية لا تدرك لأن الناس لم تجتمع على الله ومنهم من ينكر وجوده والعياذ بالله، وعلينا احترام كل الناس بس أرضي رب الناس ثم أخذ القرار".



وأنهى كلامه قائلًا: "من يعطي دماغه وتفكيره للسوشيال ميديا ويأخذ قرارات بناء عليها ضاعوا وما أكثرهم".

