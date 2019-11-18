الأنبا ماركوس: لابد أن يتمتع الراعي بالحكمة

شارك الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، ورئيس دير القديسة دميانة، في سيمينار المجمع المقدس الذي بدأت فعالياته صباح اليوم.



وقال الأنبا ماركوس إن خدمة الكهنوت هى خدمة جليلة؛ لأنها تخص الأسرار والتعليم، والتي هى مقدسات إلهية، مضيفًا أنه من واجبات الكاهن​ خدمة الليتورجية، وممارسة سر الاعتراف، والافتقاد، وتنظيم الخدمات الكنسية، وتنظيم الخدمات الاجتماعية، وتنظيم خلوات روحية له من وقت لآخر.​



وتابع أنه يجب أن يُصاحب واجبات الأب الكاهن هذه الفضائل في خدمته والتي أولها المحبة الباذلة التي بلا حدود نحو الرعية، وخدمتها بلا كسل ولا تراخى، واحتمال ضعفات الرعية بأبوة صادقة، وقبول الشخصيات المُتعبة والصعبة ومحاولة احتوائها بالحب والاحتمال، وغفران ونسيان التطاولات والتجاوزات التى تصدر بقصد أو بدون قصد.



بالإضافة إلى الحكمة في التصرف مع الأحداث والأشخاص الذي ينتج سلامًا وليس تعبًا للآخرين.

