"راجعي نفسك".. رسالة قاسية من تامر أمين لصابرين بعد خلع الحجاب

علق الإعلامي تامر أمين، على أزمة الفنانة صابرين، وخلع الحجاب، مؤكدًا أنها فنانة كبيرة ولها تاريخ فني كبير.



وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "صابرين اتجهت خلال السنوات الأخيرة إلى ارتداء التيربون أو البواريك خلال أعمالها أو الاحتشام، كما تسميه، حتى لا يظهر جزء من شعرها، مؤكدًا أنها حرة لأنه لا يجوز أن يجبر شخص على العبادة وأخرنا النصيحة وليس العقاب أو الجبر لأنه "لا إكراه في الدين"، ولذلك كنت قررت عدم الكلام في هذا الموضوع".



وتابع، "لي تعليق على مداخلة صابرين مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، والتي قالت فيها: "أنا لما كنت بلبس التيربون الناس انتقدتني وكانوا بيقولوا رقبتك باينة وشعرك وبكت فقلت لما الناس انتقدتني ولا يعجبها العجب فقلت أشيله خالص"، مؤكدًا أنها صديقة وفنانة كبيرة وإنسانة لا غبار على سلوكها وست بـ100 راجل، ورسالتي إليها ما أغضبني منك أنك أخذتي قراراك بناء على الناس وليس على ربنا.



واستكمل: "عن الناس ما يعجبها، لأن أنا دوري في الحياة ليس إرضاء الناس أو أبسطهم، هذا الكلام بالفن فقط، لكن سلوكي في الحياة وشكلي وتعاملي له علاقة برب الناس، وإرضائه، وهذا من فلسفة التفكير، راجعي نفسك وفكري".

