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تزامنًا مع عيده.. أبرز المعلومات عن أسقف الزقازيق الراحل

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:33 م
جريدة الدستور
ماريان رسمى
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الثلاثاء 19 نوفمبر، بمرور 11 عامًا على رحيل الأنبا ياكوبوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، بمحافظة الشرقية، الذي رحل فى عام 2008.

وتزامنًا مع احتفالات الكنيسة ترصد الدستور فى سطور أبرز المعلومات عن الأسقف الراحل:

1_ وُلد الأنبا ياكوبس في 26 يوليو عام 1944.

2_حصل علىَّ بكالوريوس العلوم فى عام 1965.

3_خدم بإيبارشيات منفلوط والمحلة الكبرىَّ وإدفو، ثم خدم شماسًا مكرسًا لمدة سنتين ببني سويف.

4_بعد ترهبه بدير أبو مقار انتقل لدير الأنبا بيشوي في 29 مارس عام 1975.

5_سيم كاهنًا في 23 يونيو عام 1975.

6_انتدبه الأنبا شنودة لدير البرموس في 12 يوليو عام 1975 وَغَيَّر شكل رهبنته ليكون وكيلًا لدير العذراء البراموس في طوخ من أكتوبر 1975 إلى يوليو 1976.

7_انتدبه البابا للخدمة في أمريكا بولايات كاليفورنيا وواشنطن وأوريجون.

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