محامي والدة "طفلي بير السلم" يفجر 3 مفاجآت ويتهم "الجارة" بالتواطئ

قال بلال عادل محامي والدة الطفلين الشهيرين بـ"طفلي السلم"، إن الأم لم تترك طفليها أمام السلم، وإنما أرسلتهما لجدتهما وعمهما، وهم من أتوا بالطفلين وتركوهما أمام السلم.



وأضاف المحامي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن من ترك الطفلين هو عمهما بمساعدة زوجها، وأن الزوج كلم الجارة، وجعلها تبلغ أن الأم هي من تركتهما.



وأشار إلى أن الخلاف بين الأم والأب يرجع لمشكلة مادية، موضحًا أن الأم طردت من الشقة لأنها لم تدفع الإيجار لمدة 4 أشهر.



من ناحيته، قال المطرب الشعبي شادي الأمير، والد الطفلين، إن زوجته مختلة عقليًا، تترك له الأولاد، ثم تقدم بلاغًا أنه اختطفهم.

