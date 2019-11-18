بدء الاحتفالات السنوية للشهيد مارمينا المعروف بـ"العجائبي"

بدأت إيبارشية المحلة الكبرى، اليوم الإثنين، فعاليات احتفالات عيد الشهيد مارمينا، ومن المقرر أن تستمر على مدار 7 أيام متتالية، بكنيسة الشهيد مارمينا والبابا كيرلس بالمحلة الكبرى.



وتشهد الإيبارشية علىَّ مدار الـ 7 أيام المُقبلة، احتفالات وزيارات متعددة من الأقباط للكنيسة؛ لطلب صلوت القديس من أجلهم عند الله، والتي تسمى بحسب العقيدة المسيحية، "الشفاعة".



ويترأس فعاليات الاحتفالات الأنبا كاراس أسقف عام الإيبارشية، وعدد غفير من الكهنة وشعب المنطقة.



على صعيد آخر، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ لبدء صوم الميلاد المجيد، في الـ25 من نوفمبر الجاري، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالهم الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدىَّ يومي الأربعاء والجمعة.