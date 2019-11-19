مدير صالون أوبرا الإسكندرية يوضح حقيقة خلافه مع محمود حافظ

أكد الفنان أمين الصيرفي، المشرف ومدير الصالون الثقافي بدار الأوبرا، أن صالون الأوبرا الثقافى الشهرى لم يتوقف إلا خلال شهر نوفمبر فقط، وأنه من المقرر أن يعاود نشاطه خلال شهر ديسمبر المقبل.



جاء ذلك ردًا على ما نشره موقع الدستور يوم السبت الماضى تحت عنوان "القصة الكاملة لإلغاء صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى الشهري".



وردًا على ما ورد فى تقرير الدستور حول وقوع مشادة بين الفنان محمود حافظ أحد المشاركين فى فيلم "الممر"، والفنان أمين الصيرفى، أثناء مشاركته فى صالون أوبرا الإسكندرية شهر أكتوبر الماضى بموسمه الثقافي الثالث في إطار ذكرى انتصارات حرب أكتوبر تحت عنوان: "السينما.. وتاريخ مصر"، الأمر الذى أدى إلى انسحاب الفنان من الصالون رفضًا لأسلوب "الصيرفي"، ونزوله فى أحد شقق أصدقائه بالإسكندرية رافضًا النزول فى أحد الفنادق المحجوزة له من قبل الصالون، وأنه يعتزم تقديم شكوى إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ضد "الصيرفى" لما بدر منه خلال الصالون.



وأكد "الصيرفى" فى تصريحات لـ"الدستور"، أن ما حدث أنه تفاجأ بمحاولة الفنان محمود حافظ باصطحاب مدير أعماله على أن ينزل معه فى الغرفة المحجوزة له بأحد الفنادق بالإسكندرية من قبل دار الأوبرا، وهو ما رفضه مدير الفندق على اعتبار أن الحجز لفرد واحد فقط، وهو ما رفضه الفنان محمود حافظ وقام بترك الفندق وقتها، لافتًا إلى أن كل محاولاته معه لم تجدي، وأنه لم تحدث مشادة بينهما على الإطلاق.