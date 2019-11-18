23 نوفمبر.. ختام فعاليات معرض الكتاب القبطي الأرثوذكسي

تختتم أسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، يوم السبت الموافق 23 من نوفمبر الجاري، معرض الكتاب القبطي الأرثوذكسي، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.



وكان قد افتتح الأنبا موسى الأسقف العام للشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، معرض الكتاب القبطي، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية 5 نوفمبر الماضي، وتضمن المعرض مختلف دور النشر المتخصصة في الكتب القبطية، بالإضافة إلىَّ إصدارات الكنائس والأديرة ومعاهد الكنيسة اللاهوتية وكتب التراث الكنسي، والتي ستستمر فعالياته حتى ٢٣ من نوفمبر الجاري.



على صعيد آخر، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في الـ25 من نوفمبر الجاري، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالهم الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدىَّ يومي الأربعاء والجمعة.