مصرع شاب إثر سقوطه أثناء عمله من أعلى عمود إنارة بإدفو

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، اليوم الإثنين، إثر سقوطه من أعلى أعمدة الإنارة أثناء عمله، بإحدى قرى مركز إدفو التابعة لمحافظة أسوان.



وتلقى مرفق إسعاف أسوان برئاسة الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق، إخطارًا يفيد بمصرع شاب إثر سقوطه من أعلى أعمدة الإنارة أثناء عمله، بإحدى القرى بمركز إدفو التابعة لمحافظة أسوان، وتوجهت سيارة الإسعاف على الفور إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية.



وتلقى مدير أمن أسوان اللواء محمد عمارة، إخطارًا يفيد بلفظ "محمود.ا.م.س" 29 عامًا أنفاسه الأخيرة، إثر سقوطه من أعلى أعمدة الإنارة أثناء عمله بقرية العدوة بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو.



وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وستتولى النيابة العامة تحقيقاتها حيال الواقعة.