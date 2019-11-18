الأنبا باخوم يلتقي بفريق عمل معهد التربية الدينية

التقى مساء اليوم، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية، بمعهد الرابطة للخريجين لمعهد التربية الدينية بالسكاكيني.



وعن كواليس اللقاء، قال الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه دار اللقاء حول وثيقة الإرشاد الرسولي، التي جاءت تحت شعار "المسيح يحيا".



وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه شارك باللقاء الأب الوكيل الرعوي بيشوي فوزي، والأخت فرانسواز مديرة المعهد، والعديد من الراهبات والشباب وخريجين المعهد.



وعلى صعيد آخر، تستعد الكنيسة القبطية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في الـ25 من نوفمبر الجاري، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن الماكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.