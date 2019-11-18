عمر مروان: لا يوجد اعتقال إداري في مصر بل أوامر قضائية

قال المستشار عمر مروان، رئيس شئون مجلس النواب، إن شبكة العلاقات الدولية التي رسخها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ساهمت في استماع دول العالم لنا.



وأضاف "مروان" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن سفراء العالم اقتنعوا بما قدمناه عن ملف حقوق الإنسان في مصر، وهو ما جعلهم يقدمون لنا التحية مرتين وذلك بالحديث الإيجابي عنا والمصافحة بعد استعراض التقرير.



وأكد أنه لا يوجد في مصر اعتقال إداري وما يحدث هو قبض قانون بناءً على أوامر قضائية.



