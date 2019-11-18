راشد الماجد ينعى شقيق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

نعى الفنان السعودي راشد الماجد، الشيخ سلطان بن زايد، شقيق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والذي توفي مساء اليوم الإثنين.



وقال راشد الماجد في نعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "أتقدم بخالص العزاء والمواساة لصاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه الكرام وشعب الإمارات في وفاة سمو الشيخ سلطان بن زايد ونسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".



وكانت وزارة شئون الرئاسية بدولة الإمارات، قد أعلنت خبر الوفاة في بيان رسمي، وحالة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.

