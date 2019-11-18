أستاذ هندسة بيئية يطلب من إعلامي تذوق الطين على الهواء

قال عادل فهمي، أستاذ الهندسة البيئية، إنه يجب تشجيع المواطنين على بناء المنازل البيئية باستخدام طوبة التربة المضغوط، موضحًا أنه لا يستخدم الأسمنت في هذا النوع من الطوب، سواء في تكوينها أو في أثناء البناء.



ولفت خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "ten"، إلى أن الأسر يمكنها إنتاج هذا الطوب بنفسها دون استخدام ماكينات كبيرة أو مصنع لإنتاج الطوب.



وطالب أستاذ الهندسة البيئية، من الإعلامي عمرو عبدالحميد بتذوق "الطين"، الذي أحضره معه، والذي يصنع منه الطوب، مشيرًا إلى أنه تعلم في أوروبا أن الطين يستخدم كعلاج في أمراض جلدية.

