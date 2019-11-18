عمر مروان: مصر لم توقع أي معاهدة تقضي بوقف عقوبة الإعدام

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن مصر لم توقع على أي معاهدة دولية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ولكن المعاهدة تؤكد تحجيم نطاق تنفيذ عقوبة الإعدام في الجرائم الأكثر جسامة فقط.



وأضاف "مروان" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن الجرائم الأكثر جسامة تختلف من دولة لأخرى ومن ظروف مجتمع لآخر، ومصر قديما لم يكن بها إرهاب ولكن الآن تواجه الإرهاب وعقوبته الإعدام لمن يقدم على هذا الجرم الجسيم، متابعا: "مصر لديها تحدي كبير يتعلق بالعمليات الإرهابية وتم وضع عقوبة الإعدام على مرتكبيها".



واستكمل: "نحترم ثقافة بعض المجتمعات ولكن لا تفرض علينا ولنا ثقافتنا وثوابتنا ومصر تتعاطى مع ملف حقوق الإنسان وفق ثوابتها وقيمها وظروفها"، موضحا أن 115 دولة أشادت بتقرير حقوق الإنسان.

