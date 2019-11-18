عمرو أديب عن جمال ريان: لم يفهم السخرية بسبب لبن "الحمير"

استعرض الإعلامي عمرو أديب، عددًا من التغريدات الساخرة من مذيع قناة الجزيرة القطرية، جمال الريان، بعد أكاذيبه عن تدخل إعلامي إماراتي لمصالحته مع عدد من الأمراء السعوديين.



وعقب أديب، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلًا: "وجمال مش فاهم السخرية، وكل ده بسبب لبن الحمير".



وأضاف: "من أسباب رغبة قطر عودة العلاقات، هو عودة زبادي ولبن المراعي، لأنهم بيشربوا زبادي إيراني وتركي".



وأردف: "وأنا مستغرب جمال رفع البلوك إزاي، لأن تركي آل الشيخ قال له همشي عليك بجزمتي، هل هو متسامح إلى هذه المرحلة؟".



كان الأمير عبدالرحمن بن مساعد آل سعود، فضح ادعاءات جمال ريان، بوجود مصالحة مع شخصيات سعودية بعد تدخل إعلامى إماراتي.



وكتب ساخرًا عبر "تويتر": "ليتك تخبرني باسم الإعلامي الإماراتي الذي قام بالجهود التوفيقية بيننا لأشكره فمنذ أن حظرتني لم يهنأ لي بال ولم يغمض لي جفن والآن وقد أزلت الحظر عادت إلى الحياة بهجتها.. أستاذ جمال أنت أقدم مذيعي الجزيرة وتطبعت بطبعها في الحيادية والصدق وعدم اختلاق الأكاذيب.. تغريدة جزيرية بامتياز".



وتهكم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على تغريدة جمال ريان، قائلا: "جمال إذا رفعت البلوك عن الأمير بزعل".



كان ريان كتب تغريدة قال فيها: "قررت رفع البلوك عن عدد من الأمراء والمسؤولين بما فيهم الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وسعادة تركي ال الشيخ، بعد المصالحة التي تمت بيني وبينهم، والشكر موصول لصديق إعلامي إمارتي، على جهوده التي قام بها للتوفيق بيني وبين الأمير عبد الرحمن بن مساعد".

