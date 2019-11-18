عكاشة: رئيس مصري سابق كان مصابا بـ"هشاشة المخ" تسببت له في انفلات نفسي

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، إن مصر هي أول دولة في العالم طلبت من المرشحين للرئاسة إجراء كشف طبي نفسي وعصبي.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن السبب في ذلك، هو أنه جاء رئيسا لمصر أجرى عمليتين لإزالة ورمين في المخ، من الفص الأمامي، وأصيب بما يمكن تسميته هشاشة مخ، في إشارة إلى محمد مرسي.

وأضاف أستاذ الطب النفسي، أن الملف الطبي لهذا الرئيس تم سرقته من ألمانيا.

وتابع أن هذه الهشاشة هي السر في انفلاته النفسي، الذي ظهر في عدة مشاهد كأن يمسك بيديه أعضائه التناسلية، أو أن ينظر في الساعة، أو يسب القضاة بأسمائهم.