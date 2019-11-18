مقتل شرطي إيراني ثان في احتجاجات طهران

قتل شرطي إيراني ثان في الاحتجاجات الضخمة التي تشهدها طهران، حسبما أفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، مساء اليوم.



وكتبت الوكالة على موقع "تويتر"، إن الشرطي لقي حتفه في وقت متأخرليلة "أمس الأحد" في اشتباكات مع "مشاغبين"، في مدينة ماهشهر الساحلية في جنوب إيران، مضيفة أن مسؤولين اثنين آخرين أصيبا.



ولم يؤكد المسؤولون الإيرانيون حتى الآن مقتل الشرطيين وأحد المحتجين، وقد أفادت مصادر مسؤولة باعتقال أكثر من ألف متظاهر، ويقول شهود عيان أن عدد القتلى والمعتقلين أكبر كثير مما تعلنه الحكومة.