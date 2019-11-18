طن النيكل يسجل 14780 دولارًا اليوم

شهدت أسعار معدن النيكل تراجعًا ملحوظًا، خلال التعاملات المسائية اليوم، وسجل الطن نحو 14780 دولارا مقارنة بنحو 14966.5 دولار أمس.



ووفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يدخل رقائق السيليكون ضمن قائمة المعادن المهمة؛ لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم".

